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Economie· 2 min citire
George Simion, mesaj pentru toți românii: ”În urma sesizării AUR, taxele și impozitele locale NU vor crește!”
George Simion, mesaj pentru toți românii: ”În urma sesizării AUR, taxele și impozitele locale NU vor crește!”
George Simion a anunțat, joi, că în urma sesizării AUR, taxele și impozitele locale nu vor crește de la 1 ianuarie 2026
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