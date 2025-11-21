Economie· 2 min citire

George Simion, mesaj pentru toți românii: ”În urma sesizării AUR, taxele și impozitele locale NU vor crește!”

George Simion, mesaj pentru toți românii: ”În urma sesizării AUR, taxele și impozitele locale NU vor crește!”

George Simion, mesaj pentru toți românii: ”În urma sesizării AUR, taxele și impozitele locale NU vor crește!”

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 21 nov. 2025, 10:11

George Simion a anunțat, joi, că în urma sesizării AUR, taxele și impozitele locale nu vor crește de la 1 ianuarie 2026

George Simion a anunțat, joi, că în urma sesizării AUR, taxele și impozitele locale nu vor crește de la 1 ianuarie 2026. Președintele AUR i-a îndemnat pe primari ”care mai sunteți români, deziceți-vă de guvernul sărăciei și de partidele complice”.

”Contestația noastră cu privire la creșterea taxelor și impozitelor locale o să fie judecată abia în februarie. Asta înseamnă că nu se aplică până atunci și sunt blocați până atunci.

Nu ne încâlzește cu nimic. În primul rând, cei de la CCR care au anulat alegerile trebuie să muncească ca să justifice cumva salariile și pensiile alea imense pe care le au și măcar de ar ține dreptatea în țara asta, dar nu țin nici dreptatea, sunt mână în mână cu sistemul.

Dragi prieteni, să nu aveți impresia că nu ne luptăm zi de zi cu acești tâlhari. Ne luptăm, dar câteodată e mult prea mult.

Cum te poți lupta cu unii care nu acceptă alegeri libere, cum te poți lupta cu tot sistemul lor de generali, și directori, și pile? Nu poți în mod real”, a declarat George Simion.

Urmărește mesajul integral al președintelui AUR, aici:

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica


Sursa: Realitatea din AUR

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