Maramureşenii datori vânduţi la stat! Executări silite şi conturi blocate

În evidenţa Agenției Județene a Finanțelor Publice Maramureș se află mai bine de 16.000 de persoane care au somații pentru executări silite pentru recuperarea creanțelor bugetare, existente în sold la data de 30 septembrie 2019.Valoarea restanţelor acumulate de aceștia este de peste 276 de milioane de lei. Din cei 16.000 de maramureșeni mai bine de 5.300 au popriri pe conturi pentru recuperarea sumei de 31 de milioane de lei.
De asemenea s-au mai pus 8 sechestre bunuri mobile pentru suma de 82 de milioane de lei și 3 sechestre bunuri imobile pentru suma de 3 milioane de lei.
Urmare acestor masuri s-a reușit încasarea unor creanțe bugetare restante în sumă de 60 de milioane de lei, adică un procent de 21,87 la sută.
"În cazul firmelor cu datorii, inspectorii AJFP Maramureș s-au deplasat la fața locului pentru a clarifica situația și pentru a iniția procedurile de executare silită, unde era cazul iar societățile care s-au aflat în imposibilitate de plată, au fost declarate falimentare" a spus şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş.
Din datele AJFP Maramureș reiese că s-au înregistrat în cursul trimestrului III 2019, la Tribunalul Maramureș, un număr de 25 acțiuni pentru declanșarea procedurii de declarare în stare de faliment în vederea recuperării de creanțe restante în suma de aproape 25 de milioane de lei.
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