Economie· 3 min citire

Redeschiderea mineritului în Maramureș, o himeră!

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IMG_2376

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 4 apr. 2019, 23:43

Ministrul Economiei, Nicolae Bădălău, a declarat miercuri, că, în această vară, va avea primele contracte pentru a începe redeschiderea mineritului în România, iar vizată este și Compania Remin Baia Mare.

"Remin Baia Mare îi dau drumul. Acum câteva săptămâni au încercat unii să îi vândă sediul central care este în Baia Mare, o frumusețe. I-am oprit și nu vând nimic “ a afirmat, Nicolae Bădălău, într-o emisiune la TVR 1.

Declarațiile ministrului se bat însă cap în cap cu realitatea și au generat discuții aprinse în Maramureș. Mai ales că recent în presă locală s-a scris despre faptul că, de pe clădirea Remin cade atât tencuială cât și bucăți de cărămidă, iar zona a fost recent securizată, reprezentând un real pericol pentru cetățenii care trec pe trotuar.

Specialiștii din domeniu și inginerii minieri remarcabili pe care încă îi mai are Baia Mare susțin că mineritul nu mai poate fi redeschis în Maramureș.

Situația fostelor exploatări miniere este jalnică, galeriile sunt inundate, clădirile în paragină, inventarul bun de aruncat la fier vechi, context în care ideea de resuscitare a activitătii miniere pare o himeră a subliniat unul dintre inginerii care a lucrat mai bine de 20 de ani în subteran.

Exemplu este și Baia Sprie, un oraș ai cărui localnici au trăit din minerit. Am făcut nenumărate demersuri către Remin de a prelua unele terenuri unde sunt clădiri distruse, noi dorind să facem investiții. Însă adresele făcute atât la Remin cât și la minister nu au avut nici un răspuns favorabil, în unele situații chiar deloc. Nu s-a făcut nici ecologizarea perimetrelor miniere, nu se poate vorbi de închiderea minelor cât timp galeriile sunt inundate. Practic nu mai poți intra în subteran. Ar trebui să îl deschidem de la zero, nu să îl redeschidem” ne-a declarat Alin Bîrda, primar al orașului Baia Sprie.

Județul nostru are 16 perimetre miniere, potrivit informațiilor oferite de Prefectura Maramureș. Toate se află însă într-o stare precară. În aceste condiții, maramureșenii se intreabă, ce calcule economice susțin afirmațiile ministrului și la ce contracte face trimitere acesta, și mai ales, cu ce resurse umane se va relua lucrul, în condițiile în care în ultimii 20 de ani minerii au îmbătranit, s-au reorientat sau au plecat din țară.

Reamintim ca miercuri, prefectul Vasile Moldovan a menționat că va sesiza Ministerul Economiei pentru efectuarea demersurilor care se impun pentru executarea lucrărilor necesare și punerea în siguranță a clădirilor care se află în proprietatea CN Remin SA, în scopul de a evita producerea unor accidente pe care nu le dorește nimeni. 

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