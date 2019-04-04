Redeschiderea mineritului în Maramureș, o himeră!

6

Exemplu este și Baia Sprie, un oraș ai cărui localnici au trăit din minerit. “ Am făcut nenumărate demersuri către Remin de a prelua unele terenuri unde sunt clădiri distruse, noi dorind să facem investiții. Însă adresele făcute atât la Remin cât și la minister nu au avut nici un răspuns favorabil, în unele situații chiar deloc. Nu s-a făcut nici ecologizarea perimetrelor miniere, nu se poate vorbi de închiderea minelor cât timp galeriile sunt inundate. Practic nu mai poți intr a în subteran. Ar trebui să îl deschidem de la zero, nu să îl redeschidem” ne-a declarat Alin Bîrda, primar al orașului Baia Sprie.