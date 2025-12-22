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Bolojan anunță concedieri în 2026: „Vor fi reduceri de personal”. Noi tăieri după anul austerității

Bolojan anunță concedieri în 2026: „Vor fi reduceri de personal”. Noi tăieri după anul austerității

Bolojan anunță concedieri în 2026: „Vor fi reduceri de personal”. Noi tăieri după anul austerității

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 22 dec. 2025, 20:24

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul viitor vor avea loc concedieri în sectorul public.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul viitor vor avea loc concedieri în sectorul public. Întrebat dacă în 2026 vor fi reduceri de personal, premierul a răspuns direct. „În cursul anului viitor va implica, în anumite locuri, inclusiv reduceri de personal”, a declarat oficialul într-o emisiune TV.

Bolojan a explicat că toate instituțiile vor fi obligate să își facă o evaluare completă a personalului. „Anul viitor toate autoritățile trebuie să-și facă un audit de personal”, a adăugat șeful Guvernului. Premierul spune că măsura este necesară pentru a controla cheltuielile și pentru a ajusta structurile administrative.

El a precizat că 2026 nu va repeta pachetul de măsuri dure din 2025. „Anul viitor nu vom mai veni cu astfel de măsuri”, a spus Bolojan, care susține că situația economică se va ameliora. „Vor fi o scădere a inflației și condiții pentru relansare în a doua parte a anului viitor”.

Premierul a pus însă o condiție pentru ca taxele să nu crească din nou. „Dacă Guvernul și Parlamentul păstrează ce am stabilit”, a afirmat el. În caz contrar, riscurile fiscale ar putea reapărea.

Pentru 2026, Bolojan anunță priorități clare pentru Executiv. Reducerea cheltuielilor rămâne un obiectiv, alături de atragerea fondurilor europene, creșterea încasării impozitelor și accelerarea dezvoltării economice.

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