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Politica· 2 min citire
Bolojan anunță concedieri în 2026: „Vor fi reduceri de personal”. Noi tăieri după anul austerității
Bolojan anunță concedieri în 2026: „Vor fi reduceri de personal”. Noi tăieri după anul austerității
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul viitor vor avea loc concedieri în sectorul public.
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