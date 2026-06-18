Dan Tanasă (deputat AUR): „Fără penali în funcții publice!”

Deputatul AUR Dan Tanasă atrage atenția asupra dublei măsuri practicate de USR și PNL în ceea ce privește standardele de integritate pe care le-au promovat ani la rând în spațiul public, arătând că reacțiile celor două partide diferă semnificativ atunci când situațiile controversate îi vizează pe propriii lideri și aleși.
„Potrivit deciziei pronunțate astăzi de Înalta Curte de Casație și Justiție, Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate care l-a acuzat de conflict de interese, iar în același timp primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, una dintre figurile importante ale PNL, a fost audiat de DNA. Dincolo de situația juridică a fiecăruia, care trebuie lăsată să își urmeze cursul legal, există o întrebare politică la care USR, PNL și susținătorii lor refuză să răspundă.
Ani la rând, acești oameni au construit întreaga lor identitate politică în jurul sloganului „Fără penali în funcții publice”. Au împărțit certificate de integritate, au cerut demisii înainte ca anchetele să fie finalizate și au transformat orice suspiciune într-o condamnare publică atunci când era vorba despre adversarii lor politici.
Astăzi însă, liniștea este asurzitoare.
Nu mai vedem aceleași campanii de indignare. Nu mai vedem aceleași apeluri la retragere din funcție. Nu mai vedem aceeași exigență morală care era afișată atunci când ținta era altcineva.
Când este vizat un primar USR, se vorbește despre nuanțe. Când este vorba despre liderul partidului, apar explicații, justificări și apeluri la răbdare. Când DNA ajunge la unul dintre cei mai cunoscuți primari ai PNL, reacțiile sunt la fel de rezervate. Când procurorii sau instanțele ajung la oameni din propriul cerc politic, standardele se schimbă peste noapte.
Aceasta este adevărata problemă: nu dosarele, nu anchetele și nici măcar persoanele implicate. Problema este ipocrizia.
Dacă ai construit ani de zile o întreagă mișcare politică pe ideea că integritatea trebuie să fie criteriul suprem, atunci aceleași reguli trebuie aplicate și atunci când reflectorul se întoarce spre tine. Nu poți cere demisii pentru adversari și înțelegere pentru propriii colegi. Nu poți vorbi despre moralitate doar atunci când îți convine politic.
Cazul Dominic Fritz se adaugă altor episoade care au afectat imaginea de partid „altfel” pe care USR a încercat să o promoveze: Clotilde Armand declarată incompatibilă, Vlad Voiculescu anchetat în dosarul vaccinurilor, iar acum acuzația de conflict de interese confirmată definitiv în cazul președintelui partidului. În paralel, PNL se confruntă cu propriile probleme, după audierea lui Ciprian Ciucu de către DNA.
Diferența dintre AUR și aceste partide este că noi nu am pretins niciodată că suntem o castă de oameni superiori, puși să împartă lecții de moralitate întregii societăți. USR și, de multe ori, PNL au făcut exact asta. Iar astăzi se confruntă cu propriile standarde.
Pentru tot mai mulți români devine evident că sloganul „Fără penali în funcții publice” nu a fost niciodată un principiu aplicat egal tuturor. A fost o armă politică folosită împotriva adversarilor. Când problemele apar în propria curte, aceiași oameni care cereau execuții publice descoperă brusc prezumția de nevinovăție, răbdarea și respectul pentru proceduri.
Asta nu este integritate. Este dublu standard. Și exact acest tip de comportament a contribuit la pierderea încrederii românilor în partidele care au promis că vor schimba politica și au ajuns să practice aceleași reflexe pe care le condamnau”, a declarat deputatul AUR, Dan Tanasă.
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