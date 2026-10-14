Gabriel Oprea, apel pentru consolidarea securității României la Marea Neagră: UMPMV și PPMP propun șapte măsuri concrete

Asociația Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie, Militari și Polițiști (PPMP, fost UNPR), prin vocea generalului în rezervă Gabriel Oprea, solicită autorităților române măsuri concrete pentru consolidarea apărării naționale în contextul războiului din Ucraina și al riscurilor de securitate din regiunea Mării Negre. Printre propuneri se numără modernizarea sistemelor de apărare antidrone, protejarea infrastructurii critice, intensificarea cooperării regionale și valorificarea experienței militarilor și polițiștilor în rezervă.
”MAREA NEAGRĂ NU ESTE DOAR O FRONTIERĂ. ESTE UN TEST AL SECURITĂȚII NAȚIONALE
Șapte recomandări concrete pentru autoritățile statului român
Asociația Militarilor și Polițiştilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie, Militari și Polițiști (PPMP, fost UNPR) atrag atenția asupra necesității consolidării apărării României, în contextul războiului din Ucraina și al riscurilor persistente din regiunea Mării Negre.
Marea Neagră este un spațiu strategic pentru România, NATO și Uniunea Europeană. Amenințările asociate dronelor, navigației maritime, infrastructurii critice și acțiunilor hibride cer prevenție, coordonare și responsabilitate. Securitatea națională nu se construiește prin declarații, ci prin instituții puternice și capacitate reală de apărare.
Recomandările UMPMV și PPMP:
Preşedintele României și CSAT
Evaluarea periodică a riscurilor din regiunea Mării Negre și stabilirea unor priorități clare pentru prevenirea și gestionarea incidentelor care ar putea afecta securitatea României.
Guvernul și Ministerul Apărării Naționale
Accelerarea modernizării sistemelor de supraveghere, avertizare timpurie și apărare împotriva dronelor; interoperabilitate sporită cu aliații și planificare bugetară multianuală predictibilă.
Ministerul Afacerilor Externe
Intensificarea consultărilor România-Bulgaria-Turcia pentru securitatea maritimă, protejarea navigației comerciale și gestionarea amenințărilor, în concordanță cu angajamentele NATO și dreptul internațional.
Ministerul Afacerilor Interne
Perfectionarea sistemelor de avertizare a populației, a procedurilor de intervenție și a pregătirii comunităților expuse riscurilor, cu informare rapidă și fără alarmism.
Parlamentul României
Evaluarea legislației privind combaterea dronelor, protecția infrastructurii critice și gestionarea crizelor, cu exercitarea unui control democratic eficient asupra programelor strategice.
Guvernul și instituțiile responsabile de infrastructura critică
Prioritizarea protecției portului Constanța, infrastructurii energetice, comunicațiilor și transporturilor strategice, inclusiv prin exerciții de răspuns la incidente cibernetice și hibride.
Valorificarea experienței rezerviștilor
Dezvoltarea unor programe legale și voluntare prin care militarii și polițiștii în rezervă și în retragere să contribuie la educația pentru securitate, protecția civilă și reziliența comunităților.
Poziția UMPMV și PPMP:
Susținem apartenența României la NATO și Uniunea Europeană, consolidarea Parteneriatului Strategic România-SUA și cooperarea regională la Marea Neagră. Securitatea națională trebuie să rămână o prioritate a statului, dincolo de competiția politică. Suntem patrioți, nu extremiști. Respectăm Constituția și legile țării. Susținem siguranța cetățenilor și respectul față de militarii și polițiștii activi, în rezervă și în retragere, precum și față de familiile lor.
O Românie puternică înseamnă cetățeni protejați, instituții respectate și o armată capabilă să apere pacea.” se arată în comunicatul de presă transmis de General (r) Gabriel Oprea, Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV), Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR).