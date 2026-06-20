George Simion: „Pentru milioane de europeni, remigrația a devenit o politică necesară”

Publicat 20 iun. 2026, 20:45 Actualizat 1 iul. 2026, 13:07

George Simion, președintele AUR și vicepreședintele ECR Party, a transmis sâmbătă, în cadrul unei conferințe internaționale organizate la Parlamentul României, un mesaj de susținere pentru reforma adoptată săptămâna trecută de către plenul Parlamentului European privind returnarea migranților ilegali de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

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