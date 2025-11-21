Lovitură totală pentru Boris Johnson după scandalul COVID. Familiile cer să rămână fără banii de la stat

Fostul premier britanic Boris Johnson este ținta unui atac dur venit din partea familiilor care și-au pierdut rudele în timpul pandemiei.
Fostul premier britanic Boris Johnson este ținta unui atac dur venit din partea familiilor care și-au pierdut rudele în timpul pandemiei. O asociație a victimelor cere oficial ca acesta să rămână fără niciun beneficiu financiar sau funcție onorifică, după ce o anchetă publică a scos la iveală haosul din guvernul său în perioada crizei sanitare.
Oamenii sunt furioși și spun că modul în care Johnson a gestionat situația reprezintă o trădare istorică față de poporul britanic.
Raportul care a aruncat totul în aer
Solicitarea vine la o zi după publicarea concluziilor unei anchete oficiale din Marea Britanie. Documentul arată negru pe alb că guvernul de la Londra a gestionat „haotic” pandemia. Mai grav, raportul sugerează că o parte dintre cele 226.000 de decese înregistrate în Regat ar fi putut fi evitate.
Condiția era simplă. Guvernul trebuia să ia în serios amenințarea virusului încă de la începutul anului 2020. În schimb, Boris Johnson a fost acuzat că a fost prea optimist și că, prin comportamentul său, a subminat mesajele de avertizare pe care trebuia să le transmită populației.
Se cer tăieri drastice de bani
Miza financiară este uriașă. În Marea Britanie, foștii premieri au viața asigurată de stat. Boris Johnson beneficiază de o indemnizație pe viață care poate ajunge la 115.000 de lire sterline pe an, adică aproximativ 130.000 de euro. Pe lângă acești bani, el are dreptul la decontarea cheltuielilor cu utilitățile și la o pensie specială.
Familiile îndoliate consideră că este imoral ca acești bani să mai fie plătiți din bugetul public.„Este intolerabil ca familii îndoliate să fie nevoite să subvenționeze stilul de viață al unui om ale cărui decizii au condus la moartea rudelor noastre”, au transmis reprezentanții asociației.
Fără funcții și procese personale
Pe lângă tăierea banilor, victimele cer ca Boris Johnson să fie exclus din „Privy Council”, un grup select de consilieri ai monarhului britanic. Ei susțin că fostul premier nu mai are ce căuta în nicio funcție publică.
Mai mult, asociația „COVID-19 Bereaved Families for Justice UK” nu se oprește aici. Membrii acesteia au anunțat că au avocați care analizează legea pentru a găsi o cale de a-l da în judecată pe Boris Johnson în nume personal. Oamenii vor să îl facă să răspundă direct pentru deciziile luate atunci, considerând că doar așa se va face cu adevărat dreptate pentru cei dispăruți.