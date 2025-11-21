Lovitură totală pentru Boris Johnson după scandalul COVID. Familiile cer să rămână fără banii de la stat

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Fostul premier britanic Boris Johnson este ținta unui atac dur venit din partea familiilor care și-au pierdut rudele în timpul pandemiei. O asociație a victimelor cere oficial ca acesta să rămână fără niciun beneficiu financiar sau funcție onorifică, după ce o anchetă publică a scos la iveală haosul din guvernul său în perioada crizei sanitare.