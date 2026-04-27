Mesaj de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, înainte de consultările de la Cotroceni dintre Nicușor Dan și liderii partidelor din Coaliție

27 apr. 2026, 10:14
Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan transmite un apel la responsabilitate, cu doar câteva ore înaintea întâlnirii convocate de președintele Nicușor Dan cu liderii partidelor politice. Șeful Guvernului avertizează că o perioadă de instabilitate politică ar putea avea ca efect pierderea a 10 miliarde de euro din PNRR dacă jaloanele nu sunt îndeplinite până în august.

Banii vizează proiecte majore — autostrăzi, școli, spitale, electrificarea căilor ferate și reabilitarea clădirilor publice. Ministerul Proiectelor Europene a identificat nouă jaloane critice, de care depind peste 7 miliarde de euro.

Premierul subliniază că adoptarea celor nouă legi necesare reprezintă „un test de responsabilitate pentru întreaga clasă politică”, în contextul tensiunilor din coaliție și al riscului ca investițiile în derulare să rămână fără finanțare.

Guvernul anunță că îndeplinirea jaloanelor, finalizarea lucrărilor și plata beneficiarilor rămân prioritățile absolute în perioada următoare.

