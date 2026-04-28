Miting de amploare în Piața Victoriei. Mii de sindicaliști protesteaza față de măsurile Guvernului Bolojan

Protest de amploare în Piața Victoriei, în fața clădirii Guvernului. Peste zece mii de oameni sunt așteptați de la ora 10 și 30 de minute pentru a-și striga nemulțumirile față de măsurile de austeritate.

La protestul organizat de Ziua mondială pentru securitate și sănătate la locul de muncă vor participa angajați din administrație, poliție, CFR și TAROM, pensionari, mineri, dar și silvicultori.

Oamenii spun că nivelul de trai a scăzut dramatic după măsurile adoptate de Guvernul condus Bolojan. În plus, salariile și pensiile au rămas înghețate, iar în unele instutuții spun sindicaliștii, s-ar fi ajuns la concedieri abuzive.

"Acest protest este expresia unei nemulțumiri profunde și legitime față de măsurile guvernamentale care afectează grav nivelul de trai, siguranța locurilor de muncă, dreptul la o salarizare corectă, la o pensionare echitabilă și la protecție socială reală. Vor fi în stradă reprezentanți ai numeroase categorii socio-profesionale, pentru că politicile sociale și economice promovate de guvernul României în numele unei 'redresări naționale' nu au niciun rezultat pozitiv - ne-au îngenuncheat pe toți!', precizează Federația Sindicatelor Silva.