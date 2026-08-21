Ședință de urgență la PNL. Legea salarizării și legea ANI, pe masa liberalilor

Conducerea PNL se reunește într-o ședință a Biroului Politic Național, convocată de Ilie Bolojan la orele prânzului. Potrivit informațiilor obținute pe surse, liberalii vor discuta două dintre subiectele care au provocat tensiuni în ultimele zile: legea ANI și noua lege a salarizării.
Ședința vine într-un moment complicat pentru cele două proiecte, în condițiile în care legea privind integritatea trebuie pusă în acord cu decizia Curții Constituționale, iar legea salarizării se află în continuare în negocieri, după observațiile venite de la Comisia Europeană.
Legea ANI ajunge pe masa conducerii PNL
Unul dintre principalele subiecte ale ședinței este legea ANI, după decizia Curții Constituționale privind mai multe prevederi introduse în actul normativ.
Judecătorii CCR au stabilit că este constituțională prevederea potrivit căreia aleșii aflați în funcție și găsiți definitiv incompatibili sau în conflict de interese își pot pierde mandatul la 30 de zile după intrarea în vigoare a legii. Este prevederea care îl vizează inclusiv pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. În același timp, Curtea a declarat neconstituționale alte prevederi ale legii, ceea ce înseamnă că Parlamentul trebuie să intervină asupra textului și să îl pună în acord cu hotărârea CCR. Liberalii urmează astfel să își stabilească poziția în privința formei în care legea va merge mai departe în Parlament.
Legea salarizării, al doilea subiect major al ședinței
Pe agenda conducerii PNL se află și legea salarizării bugetarilor, una dintre reformele asumate de România prin PNRR și un proiect asupra căruia presiunea este tot mai mare. Varianta pregătită de autoritățile române a fost transmisă experților Comisiei Europene, iar Bruxelles-ul a cerut o serie de clarificări și modificări. Ilie Bolojan a precizat că proiectul nu a fost respins, însă observațiile venite din partea Comisiei au obligat Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii să lucreze din nou asupra variantei propuse.
Miza este una importantă, pentru că adoptarea reformei salarizării este legată de îndeplinirea unui jalon din PNRR și de aproximativ 770 de milioane de euro. În ședința Biroului Politic Național, liberalii urmează să analizeze forma proiectului și poziția partidului înainte ca legea să intre în etapa următoare a negocierilor și să ajungă în Parlament.