Zelenski cere SUA rachete Patriot după atacul Rusiei: „Ucraina este pregătită să plătească”

Publicat 21 aug. 2026, 09:17 Sursă Realitatea.net

Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali, în special Statelor Unite, să ia decizii politice pentru furnizarea de noi rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot.

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