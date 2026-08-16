100% grad de ocupare și peste 210.000 de turiști pe litoral, în weekendul de Ziua Marinei și Sfânta Maria

Publicat 16 aug. 2026, 16:17 Sursă realitatea.net

Peste 210.000 de turiști s-au aflat pe litoralul Mării Negre de Ziua Marinei și Sfânta Maria, acesta atingând, pentru al doilea weekend la rând, 100% grad de ocupare, potrivit unui comunicat al patronatului RESTO Constanța.

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