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Accident tragic în județul Maramureș. O fetiţă de 6 ani a murit, după ce bicicleta cu care se deplasa a fost lovită în plin de o autoutilitară
FOTO: Arhivă
Un accident rutier tragic a avut loc vineri, pe un drum din localitatea Vișeu de Jos, județul Maramureș. O fetiță în vârstă de 6 ani a murit după ce bicicleta cu care se deplasa a fost lovită în plin de o autoutilitară, la volanul căreia se afla un șofer în vârstă de 52 de ani. Acesta a fugit de la locul accidentului.
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