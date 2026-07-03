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Accident tragic în județul Maramureș. O fetiţă de 6 ani a murit, după ce bicicleta cu care se deplasa a fost lovită în plin de o autoutilitară

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 3 iul. 2026, 12:20

Un accident rutier tragic a avut loc vineri, pe un drum din localitatea Vișeu de Jos, județul Maramureș. O fetiță în vârstă de 6 ani a murit după ce bicicleta cu care se deplasa a fost lovită în plin de o autoutilitară, la volanul căreia se afla un șofer în vârstă de 52 de ani. Acesta a fugit de la locul accidentului.

”La data de 3 iulie a.c., în jurul orei 09.35, poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Leordina au fost sesizaţi prin apel unic de urgenţă 112 despre faptul că, pe raza localităţii Vişeu de Jos, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane”, a anunțat IPJ Maramureş.

Din primele cercetări, a reieşit că un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi surprins şi accidentat o minoră de 6 ani, care se deplasa pe o bicicletă, pe acelaşi sens de mers.

”Echipajul medical sosit la faţa locului a constatat decesul minorei de 6 ani. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, au precizat poliţiştii.

Oamenii legii au ținut să precizeze faptul că şoferul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din cuplă, iar polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs tragicul incident.

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