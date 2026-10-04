Adolescent de 16 ani din Maramureș, arestat preventiv după ce ar fi furat două mașini și le-ar fi condus fără permis

Un adolescent de 16 ani din Târgu Lăpuș a fost arestat preventiv după ce ar fi furat două autoturisme și le-ar fi condus fără permis.
Un adolescent în vârstă de 16 ani din Târgu Lăpuș, județul Maramureș, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat că ar fi furat două autoturisme în decurs de câteva luni și că le-ar fi condus pe drumurile publice fără să dețină permis de conducere.
Prima mașină ar fi fost furată la începutul lunii octombrie
Cazul a intrat în atenția polițiștilor la 1 octombrie 2026, în jurul orei 13:00, când autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui autoturism din parcarea unui bloc din Târgu Lăpuș.
În urma verificărilor, polițiștii au ajuns la un adolescent de 16 ani, despre care există suspiciunea că ar fi sustras mașina și ar fi condus-o pe străzile din localitate.
Cursa s-ar fi încheiat după ce tânărul a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat cu acesta în gardul unui imobil. Verificările efectuate ulterior au arătat că adolescentul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Un alt autoturism ar fi fost furat în luna iulie
Ancheta polițiștilor a scos la iveală și un presupus caz similar. Potrivit informațiilor din dosar, pe 8 iulie 2026, adolescentul ar fi sustras un alt autoturism dintr-o parcare de pe strada Țibleșului din Târgu Lăpuș.
Și de această dată, tânărul este suspectat că ar fi condus mașina pe drumurile publice, deși nu avea permis de conducere. Astfel, anchetatorii au stabilit că cele două incidente ar fi avut loc la câteva luni distanță.
Adolescentul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
După identificarea sa în cazul autoturismului furat la 1 octombrie, adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările au fost desfășurate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș.
Pe 2 octombrie, minorul a fost prezentat în fața instanței, iar magistrații au admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Adolescentul a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Maramureș.
Ancheta continuă
Cercetările în acest caz continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele și pentru clarificarea întregii activități infracționale atribuite adolescentului.
Întrucât ancheta este în desfășurare, acuzațiile formulate împotriva minorului urmează să fie stabilite în cadrul procedurilor judiciare, cu respectarea prezumției de nevinovăție.