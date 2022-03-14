Circa 16.000 pachete cu țigări și peste 2400 de articole pirotehnice, confiscate de polițiștii maramureșeni
Circa 16.000 pachete cu țigări și peste 2400 de articole pirotehnice, confiscate de polițiștii maramureșeni
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Grupa Canină, polițiștii Secției 1 Groși și cei ai Biroului de Poliție Transporturi Maramureș au pus în executare, sâmbătă, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de contrabandă 17 mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere pe raza județului Maramureș.
În urma activităților desfășurate, polițiștii au ridicat în total 31.600 de țigarete de diferite mărci (circa 16.000 pachete cu țigări), produse accizabile care trebuiau plasate sub un regim vamal, 2.440 de articole pirotehnice, precum și înscrisuri și medii de stocare informatică, care pot servi la aflarea adevărului.
Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare în vederea identificării tuturor persoanelor implicate în activitatea infracțională și tragerea acestora la răspundere penală.
Sursa: Realitatea de Maramures
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