Donald Trump anunță un acord între Rusia și Ucraina privind atacurile asupra infrastructurii energetice

Donald Trump susține că Rusia și Ucraina au ajuns la un acord pentru suspendarea atacurilor reciproce asupra infrastructurii energetice, într-un moment în care piața mondială a combustibililor este puternic afectată de scăderea livrărilor.
Anunțul președintelui american vine după ce acesta i-a cerut lui Volodimir Zelenski să oprească loviturile asupra rafinăriilor și instalațiilor rusești de motorină. Până în prezent, acordul nu a fost confirmat în mod oficial de ambele părți.
Trump spune că a obținut înțelegerea
Președintele american a anunțat că a discutat cu Volodimir Zelenski despre atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse și că Rusia și Ucraina au convenit să nu mai lovească reciproc obiectivele din sectorul energetic.
Trump susține că această înțelegere poate contribui la reducerea presiunii asupra pieței combustibililor, unde prețurile au crescut puternic în ultimele săptămâni.
Mesajul vine după ce liderul de la Casa Albă i-a cerut public lui Zelenski să renunțe la atacurile asupra instalațiilor rusești de producție a motorinei.
Criza motorinei, în centrul discuției
Donald Trump consideră că loviturile ucrainene asupra rafinăriilor ruse contribuie la reducerea ofertei de motorină și la creșterea prețurilor la nivel internațional.
În Statele Unite, prețul mediu al motorinei a depășit recent pragul de 6 dolari pentru un galon, un nivel record. Motorina este esențială pentru transportul rutier și maritim, astfel că scumpirea combustibilului poate ajunge rapid să afecteze prețurile bunurilor și serviciilor.
Ucraina lovește infrastructura petrolieră rusă
Forțele ucrainene au intensificat în ultimele luni atacurile cu drone asupra rafinăriilor și altor instalații petroliere din Rusia.
Kievul susține că aceste obiective contribuie direct la finanțarea și susținerea războiului purtat de Moscova și consideră infrastructura energetică rusă o țintă legitimă.
Loviturile au redus capacitatea de procesare a Rusiei și au contribuit la apariția unor probleme de aprovizionare cu combustibili pe piața internă. Moscova a adoptat deja măsuri pentru limitarea exporturilor de motorină și pentru protejarea consumului intern.
Piața mondială este deja sub presiune
Acordul anunțat de Trump apare într-un moment în care piața petrolului și a produselor petroliere este afectată de mai multe crize simultan.
Conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat transporturile prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru comerțul mondial cu petrol. În același timp, atacurile asupra infrastructurii ruse au redus cantitățile de combustibili disponibile pentru export.
Prețul petrolului Brent a trecut de 108 dolari pe baril, iar analiștii se așteaptă ca presiunile asupra pieței energetice să continue.
Kremlinul salută inițiativa
Moscova a transmis că apelul lui Trump pentru oprirea atacurilor asupra instalațiilor de motorină poate fi salutat. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că infrastructura economică civilă trebuie protejată.
Totuși, acordul anunțat de Trump trebuie separat de un eventual armistițiu general. Nu există, deocamdată, indicii că Rusia și Ucraina ar fi convenit să oprească toate operațiunile militare.
Ce urmează
Dacă înțelegerea privind infrastructura energetică va fi confirmată și respectată de ambele părți, aceasta ar putea reduce presiunea asupra pieței combustibililor și ar limita pierderile provocate de atacurile asupra rafinăriilor.
Pentru moment, însă, rămâne de clarificat dacă Moscova și Kievul au acceptat oficial aceleași condiții și cât timp ar urma să fie respectat acordul anunțat de Donald Trump.