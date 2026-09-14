Un bărbat de 59 de ani și-a ucis fratele în Bușteni. Chiar el a anunțat poliția despre crimă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 sept. 2026, 18:43

Un bărbat de 63 de ani din Bușteni, județul Prahova, a murit după ce a fost înjunghiat, iar principalul suspect este chiar fratele său, în vârstă de 59 de ani.

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