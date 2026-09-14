Kremlinul reacționează după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor ruse

Kremlinul a salutat luni apelul președintelui american Donald Trump către Volodimir Zelenski de a opri atacurile asupra infrastructurii ruse de producție a motorinei.
Moscova susține că orice solicitare adresată Kievului pentru încetarea loviturilor asupra infrastructurii economice civile este binevenită, în timp ce Rusia se confruntă cu probleme de aprovizionare cu combustibili.
Moscova susține apelul lui Trump
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reacționat după ce Donald Trump i-a cerut public lui Zelenski să renunțe la atacurile asupra rafinăriilor și instalațiilor ruse care produc și distribuie motorină.
Trump a argumentat că loviturile ucrainene afectează aprovizionarea cu combustibil și contribuie la presiunile de pe piața mondială. Președintele american a spus că Ucraina poate lovi alte obiective, dar ar trebui să evite infrastructura de producție a motorinei.
Rusia se confruntă cu lipsa combustibilului
Atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor ruse au afectat producția de combustibili în ultimele luni. Mai multe regiuni din Rusia s-au confruntat cu probleme de aprovizionare, iar autoritățile de la Moscova au adoptat măsuri pentru protejarea pieței interne.
Peskov a susținut că situația de pe piața combustibililor este influențată și de evoluțiile din regiunea Golfului Persic. Kremlinul consideră că un export redus de motorină ar putea contribui la stabilizarea pieței interne ruse.
Ucraina își apără strategia
Kievul consideră infrastructura energetică rusă o componentă importantă a capacității Moscovei de a continua războiul. Atacurile asupra rafinăriilor urmăresc să reducă producția de combustibil și să crească presiunea economică asupra Rusiei.
În ultimele luni, Ucraina a folosit drone cu rază lungă de acțiune pentru a lovi instalații petroliere aflate la distanță considerabilă de linia frontului. Aceste operațiuni au contribuit la reducerea producției de combustibili în Rusia.
Prețurile motorinei au crescut puternic
Declarațiile lui Trump vin într-un moment în care piața internațională a combustibililor este afectată de mai multe probleme simultane.
În Statele Unite, prețul mediu al motorinei a trecut pentru prima dată de 6 dolari pe galon. Pe piața globală, livrările au fost afectate atât de problemele producției rusești, cât și de perturbările provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.
Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că reducerea exporturilor de motorină din Rusia și din statele din Golf a amplificat presiunile asupra pieței mondiale.
Kremlinul invocă infrastructura civilă
Mesajul lui Peskov pune accent pe caracterul economic al instalațiilor vizate de atacurile ucrainene. Kremlinul susține că solicitarea lui Trump pentru oprirea acestor operațiuni reprezintă un semnal pozitiv.
În același timp, Moscova continuă să susțină că atacurile ucrainene asupra obiectivelor economice ruse trebuie oprite, în timp ce forțele ruse continuă operațiunile militare în Ucraina.
Reacția Kremlinului arată că Moscova folosește declarația lui Trump pentru a susține poziția potrivit căreia loviturile asupra infrastructurii energetice trebuie să înceteze.