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Paradoxul navetei în România: Cea mai scurtă distanță spre muncă, dar cel mai mult timp pierdut în trafic
FOTO: Profimedia
Publicat13 sept. 2026, 22:31
Actualizat13 sept. 2026, 23:31
Deși parcurg în medie doar 17 kilometri zilnic pentru a ajunge la serviciu, românii pierd aproape o oră în mașini, din cauza infrastructurii.
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