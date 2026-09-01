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Social· 1 min citire
Rata șomajului a crescut după un an de austeritate marca Bolojan. Zeci de mii de români și-au pierdut slujbele
Rata șomajului a crescut față de 2025
Publicat1 sept. 2026, 09:37
SursăRealitatea.net
Rata șomajului a ajuns în iulie 2026 la 6,4%, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). Chiar dacă este o scădere față de luna precedentă, cifrele arată o creștere vizibilă față de anul trecut: numărul șomerilor este cu peste 40.000 mai mare decât în iulie 2025, când guvernul Bolojan și-a asumat pachetul de măsuri de austeritate.
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