Trump, cadouri de 45.000 de dolari pentru trei consiliere. Experții în etică pun sub semnul întrebării legalitatea

Donald Trump le-a oferit câte 45.000 de dolari în numerar, sub formă de cadouri de sărbători, unor trei dintre cele mai apropiate consiliere ale sale de la Casa Albă.
Sumele au fost trecute în declarațiile financiare ale acestora și au stârnit controverse, deoarece reprezintă aproximativ 30% din salariul lor anual.
Trei consiliere au primit câte 45.000 de dolari
Natalie Harp, Margo Martin și Chamberlain Harris au declarat că au primit fiecare câte 45.000 de dolari de la Donald Trump. În documentele financiare, banii sunt descriși drept „cadou în numerar de sărbători”.
Cele trei femei au un salariu anual de 150.000 de dolari și se află printre colaboratorii care au acces frecvent la președintele american. Harp este asistentă specială și executivă a lui Trump, Martin este consilieră pe comunicare, iar Harris ocupă funcția de director adjunct pentru operațiunile din Biroul Oval.
Trump i-a oferit, de asemenea, 20.000 de dolari lui Walt Nauta, directorul operațiunilor din Biroul Oval, care are un salariu anual de 175.000 de dolari.
Casa Albă susține că banii sunt legali
Reprezentanții Casei Albe au apărat decizia președintelui și au afirmat că acesta are de mult timp obiceiul de a oferi cadouri de sărbători persoanelor din anturajul său, inclusiv unor angajați.
„Cadourile în cauză nu au nicio legătură cu atribuțiile oficiale ale acestor persoane și, prin urmare, sunt pe deplin permise de normele juridice și etice relevante”, a transmis purtătorul de cuvânt al Casei Albe.
Experții în etică ridică probleme
Situația a atras atenția specialiștilor în etică guvernamentală. Richard Painter, fost consilier-șef pentru etică al Casei Albe în administrația George W. Bush, susține că legislația federală limitează posibilitatea angajaților guvernamentali de a primi plăți suplimentare față de salariul de la stat.
Sumele sunt cu atât mai neobișnuite cu cât nu există precedente publice cunoscute privind acordarea unor astfel de cadouri în numerar, de asemenea amploare, de către un președinte unor angajați ai Casei Albe.
Deocamdată, Casa Albă susține că plățile au fost cadouri personale și că nu au legătură cu activitatea oficială a beneficiarilor. Controversa se concentrează însă asupra relației dintre aceste cadouri și statutul celor care le-au primit, toți fiind angajați ai administrației prezidențiale.