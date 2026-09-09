Social· 1 min citire

Un bărbat din Maramureș și-ar fi agresat concubina și a fugit cu fetița de un an

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 08:13

Poliția a intervenit de urgență și a salvat copilul

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă din Maramureș au fost sesizați marți, 8 septembrie, prin apel la 112, că o femeie de 37 de ani ar fi fost agresată fizic de concubinul său.

Potrivit verificărilor, bărbatul de 41 de ani a lovit-o în dimineața respectivă, la domiciliu, apoi a părăsit locuința împreună cu fiica minoră a cuplului, în vârstă de numai un an.

Intervenție rapidă și salvare

Oamenii legii au evaluat situația ca prezentând risc iminent de violență și au emis un ordin de protecție provizoriu. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au demarat imediat căutările, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, jandarmi, Salvamont Maramureș și voluntari. Bărbatul și fetița au fost găsiți, iar minora a fost salvată. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, cercetările continuând sub coordonarea procurorului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

salvare copil

Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe