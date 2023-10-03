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Liga 1: FCSB-U Cluj 2-2

Liga 1: FCSB-U Cluj 2-2

Liga 1: FCSB-U Cluj 2-2

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 3 oct. 2023, 08:51

FCSB și U Cluj s-au duelat luni seară la București

FCSB și U Cluj s-au duelat luni seară la București. Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2.

Gazdele au marcat prin Dawa (8) și Șut (39), în timp ce oaspeții au înscris prin Nistor (26) și Mitrea (88).

FCSB venea după trei victorii consecutive. \"\"U\"\" Cluj e neînvinsă de trei etape, în care are o victorie şi două egaluri.

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