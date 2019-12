Vremea a fost calda pentru aceasta perioada. Cerul a fost temporar noros, dar in cursul noptii si al diminetii s-a innorat si au cazut precipitatii sub forma de ploaie. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Borsa -1 grad Celsius, 0 grade Celsius la Viseu de Sus, Cavnic si Targu Lapus.

Circulatia rutiera pe drumurile publice din judet se desfasoara in conditii de iarna. Cerul este acoperit, vizibilitatea in trafic este buna, vantul sufla linistit, dar prezinta intensificari in zona montana inalta. Ploua pe majoritatea sectoarelor de drumuri nationale. Partea carosabila a acestora este curata si umeda. Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat si imprastiat 19 tone sare (sapte tone pe DN 18 la Petrova, 10 tone in Pasul Prislop si doua tone pe DN17C, Dealul Stefanitei). Debitele si nivelurile principalelor cursuri de apa din judet au fost usor variabile. Nu au fost semnalate probleme. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: 0 grade la Borsa, Targu Lapus si Cavnic, 1 grad la Viseu de Sus, Salistea de Sus, 5 grade in Baia Sprie, 6 grade la Sighetu Marmatiei si Baia Mare, 9 grade la Ocna Sugatag.

Vremea se mentine deosebit de calda si astazi in judetul nostru cu valori termice peste normalul perioadei. Cerul va fi acoperit si vor cadea precipitatii sub forma de ploaie. In zona montana inalta, pe creste precipitatiile vor fi mixte. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre 9 si 13 grade, iar minime intre -1 grad si 1 grad.