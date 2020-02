Vremea a fost calda pentru aceasta perioada. Cerul a fost mai mult noros, temperaturi pozitive. Izolat s-a semnalat ceata. Vantul a prezentat intensificari temporare pe creste. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice din judet este curat si umed.

Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat cu 3 utilaje si au raspandit 10 tone material antiderapant pe DN 18, in Pasul Prislop. SC Drumuri si Poduri a intervenit cu cinci utlaje si a imprastiat 33 tone de material antiderapant. Cerul este acoperit. Cad precipitatii sub forma de ploaie. In zona inalta de munte, precipitatiile sunt mixte. Vizibilitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri, in Pasul Gutai, Dealul Stefanitei si Pasul Prislop. Vant linistit, cu intensificari temporare pe creste. Debitele si nivelurile cursurilor de apa din judet au fost variabile. Temperaturile pozitive au contribuit la reducerea fenomenelor de iarna pe cursurile de apa. Gheata mai este prezenta la malul raurilor Vaser, Viseu si Cavnic. Stratul de zapada masoara pana la 4 cm la Vf. Iezer, 3 cm in Baia Borsa, la Baiut, Cavnic. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: 0 grade la Vf. Iezer, 2 grade in Pasul Prislop, 3 grade la Targu Lapus si Pasul Gutai, 4 grade la Cavnic, 5 grade la Borsa, 6 grade la Viseu de Sus, 7 grade in Baia Sprie, Somcuta Mare, 8 grade la Sighetu Marmatiei, Seini si Baia Mare.

Vremea se mentine si astazi calda in judet. Cerul va fi temporar noros. Pe arii extinse va ploua. In zona montana inalta precipitatiile vor fi mixte. Pe arii restranse cantitatile de apa vor fi insemnate. Vantul va sufla slab, la moderat cu intensificari temporare, iar in zona montana inalta va fi tare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 9 si 12 grade, iar cele minime intre 4 si 7 grade. Izolat vor fi conditii de ceata.

La altitudini de peste 1800 de metri, vantul prezinta intensificari cu viteze de 40-50 km\h.