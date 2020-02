Fiul Sorinei Pintea spune că s-a întâlnit sâmbătă cu martorul-denunțător, iar întâlnirea ar fi fost intermediată de senatorul Liviu Pop.

Fiul fostului ministru a explicat că denunțătorul mamei sale și-ar fi tranșat afacerea cu Liviu Pop, nu cu mama sa și că prin intermediul lui Pop i-ar fi trimis Sorinei Pintea bani din șpăgi despre care aceasta nu știa.

”Este dimineața zilei sâmbătă, 29 februarie. Am fost sunat de către senatorul Liviu Pop să mă întâlnesc cu cineva. Drept dovadă este apelul de pe Whats App. Indiferent ce este, există dovadă că m-am întâlnit cu el. Am dovada pe filmare, ora, data. Dacă e ceva, nu știu nimic. Atât, m-a sunat”, a spus fiul Sorinei Pintea înainte de întâlnire cu martorul-denunțător.

Ulterior acesta a revenit cu un nou mesaj filmat, după întâlnirea cu martorul.

„Am fost sunat la 8:53 de domnul senator Liviu Marian Pop și mi-a zis că trebuie să mă duc să mă întâlnesc obligatoriu cu cineva, că este urgent. M-am întâlnit cu un domn cu părul grizonat care mi-a spus că urmează să se întâlnească cu (…) și apoi vine la mine. Au trecut 15 minute și a venit la mine. Mi-a spus că \”procurorii nu știu despre alte sume de bani\”. Eu am întrebat \”care sume de bani?\” El mi-a răspuns că \”a mai fost o sumă de 140 000 euro pe care i-am dat lui Liviu Marian Pop care să-i dea lui maica-ta și au mai fost două tranșe de 5000 euro pe care i le-am dat lui Liviu Marian Pop să i le dea mamei tale, dar că nu știu dacă au ajuns la mama ta\”.

Am întrebat dacă a cerut cineva bani și mi-a răspuns că nu, că a avut înțelegere cu Liviu Pop. L-am întrebat cine sunteți și mi-a răspuns că \”eu sunt denunțătorul\”. Atunci m-am speriat și i-am spus că nu mai am ce să vorbesc cu el și am plecat de acolo. Pe urmă m-a sunat Liviu Marian Pop o dată și mi-a trimis mesaj cu semnul întrebării, am și dovadă”, a povestit fiul Sorinei Pintea.

Într-o declarație pentru un post de televiziune, Liviu Pop a negat toate acuzațiile.

„Exclus acest lucru. Eu l-am contactat pe Ionuț pentru că o cunoștință vrea să se întâlnească cu cineva din familie. E o cunoștință de-a doamnei, care m-a rugat să se întâlească cu fiul ei. Nu am nicio cunoștință de bani, de sume. Nu am nicio legătură cu acest caz”.

Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii, este cercetată de procurorii DNA. Anchetatorii au indicii referitoare la implicarea acesteia într-un caz de corupţie. Proccurorii DNA au anunțat, sâmbătă, reținerea Sorinei Pintea după ce ieri, a fost făcut un flagrant la Baia Mare, unde fostul ministru ar fi primit 120.000 de lei și 10.000 de euro șpagă.

Hospital Technical Solutions din București este firma de la reprezentanții căreia ar fi primit mită managerul Spitalului din Baia Mare, Sorina Pintea, 10.000 de euro și 120.000 lei. Potrivit SICAP (portalul guvernamental de transparență în achiziții publice), firma încheiase un contract de achiziții.

Sumele reprezentau un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziție publică ce avea ca obiect “proiectarea și executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară și toracică și spații adiacente”, potrivit DNA.