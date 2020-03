Veste bună pentru sigheteni. Cu sprijinul lui Vasile Vlașin și a Asociației Părinți Salvatori în Sighetu Marmației va fi montat primul defibrilator dintr-un spațiu public. Echipamentul medical va fi amplasat în houl Primăriei Sighet.

Defibrilatorul este complet automat și poate fi folosit de oricine întrucât indicațiile de utilizare sunt extrem de precise.

”În primul rând vreau să încep prin a-i mulțumi lui Vasile Vlașin și asociației sale Părinți salvatori. Pentru cei care nu știu, Vasile Vlașin a avut cu ani în urmă un trist eveniment, copilul lui s-a înecat și a decedat în urma acestui lucru iar Vasile a înțeles atunci, și a înțeles foarte bine, să se ocupe foarte intens de acest lucru și și-a extins activitățile. În urma unei discuții pe care am avut-o am căzut de acord că zona cea mai aglomerată din Sighet ar fi zona Primăriei deoarece circulația este foarte intensă, ca atare am decis să punem în această zonă un defibrilator”, a precizat Horia Scubli, primarul municipiului Sighetu Marmației.

Echipamentul medical nu a putut fi amplasat în exterior dar ținând cont că ușa primăriei este deschisă 24/24, fiind și pază permanentă, defibrilatorul va fi aplasat imediat după ușa principală de acces în instituție.

”Defibrilatorul este un instrument medical folosit în crize de inimă pentru oamenii care au anumite probleme. Acest defibrillator este automat spunând pas cu pas utilizatorului ce trebuie să facă. El poate fi folosit de orice persoană pentru că instrucțiunile pe care le dă sunt sugestive. Îl vom instala în interiorul holului pentru că este vorba și de o temperatură la care acesta trebuie să stea, vom amplasa pe peretele Primăriei un panou prin care îi vom anunța pe cetățeni că există un defibrillator și cu sinceritate mi-aș dori să nu trebuiască să îl folosim niciodată dar dacă el vreodată va putea să salveze viața unui om atunci am făcut un mare mare lucru, pentru care îi mulțumim lui Vasile Vlașin”, a adăugat Horia Scubli.

Defibrilatorul va ajunge la Primăria Sighet sâmbătă, 7 martie, la ora 09:30.