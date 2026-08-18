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Mașină, în flăcări în fața Spitalului de Urgență din Baia Mare: intervin pompierii VIDEO

Incendiu mașină /Captură video

Incendiu mașină /Captură video

Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat18 aug. 2026, 12:41
Actualizat18 aug. 2026, 13:00
SursăRealitatea.Net

Incendiu violent în plină stradă, la Baia Mare. O mașină a luat foc marți în fața Spitalului de Urgență din oraș. La fața locului intervin pompierii.

Autoturismul a fost cuprins de flăcări marți, în jurul orei prânzului. Din informațiile obținute de Realitatea PLUS, incendiul a izbucnit în apropierea Spitalului Județean de Urgență din Baia Mare.

Incendiul a fost urmat de o explozie. Potrivit martorilor, au avut loc două bubuituri, iar flăcările s-au extins rapid la întreg autoturismul.

Pompierii sunt la fața locului și încearcă lichidarea incendiului.

Traficul este blocat, iar zona este delimitată. Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunosc informații legate de posibile victime sau cauzele care au dus la producerea incendiului.

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