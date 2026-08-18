Mașină, în flăcări în fața Spitalului de Urgență din Baia Mare: intervin pompierii VIDEO

Publicat 18 aug. 2026, 12:41 Actualizat 18 aug. 2026, 13:00 Sursă Realitatea.Net

Incendiu violent în plină stradă, la Baia Mare. O mașină a luat foc marți în fața Spitalului de Urgență din oraș. La fața locului intervin pompierii.

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