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Mașină, în flăcări în fața Spitalului de Urgență din Baia Mare: intervin pompierii VIDEO
Incendiu mașină /Captură video
Publicat18 aug. 2026, 12:41
Actualizat18 aug. 2026, 13:00
SursăRealitatea.Net
Incendiu violent în plină stradă, la Baia Mare. O mașină a luat foc marți în fața Spitalului de Urgență din oraș. La fața locului intervin pompierii.
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