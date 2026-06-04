Aproape 2 milioane de euro cash găsiţi acasă la Cristian Pomohaci

Articol scris de Scris de Realitatea de Maramures

Sursă: realitatea.net

Anchetatorii au ridicat sume importante de bani în urma perchezițiilor desfășurate miercuri la locuințele fostului preot Cristian Pomohaci, cercetat într-un dosar care vizează infracțiuni grave asupra unui minor.

În urma descinderilor au fost găsite și ridicate peste 9,2 milioane de lei, în diferite valute. Printre sumele descoperite se numără aproape 8 milioane de lei, peste 239.000 de euro, dar și lire sterline, dolari canadieni, dolari americani, forinți, franci elvețieni și șecheli israelieni. Potrivit unor surse din anchetă, valoarea totală a banilor ridicați de anchetatori depășește echivalentul a 1,85 milioane de euro.