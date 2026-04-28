Iranul a revizuit la 155 de morți bilanțul bombardamentului asupra școlii din Minab, din prima zi a războiului

Sursă: realitatea.net

Bombardarea școlii din Minab, în sudul Iranului, în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, a ucis 155 de persoane, dintre care 120 de copii. Anterior, autoritățile de la Teheran anunțaseră că 175 de oameni și-au pierdut viața.

Conform unui nou bilanț publicat de televiziunea de stat IRIB și de presa locală, care citează un oficial al sistemului judiciar iranian, „73 de băieți, 47 de fete, 26 de profesori, șapte părinți, un șofer de autobuz școlar și un farmacist de la clinica de lângă școală au murit ca martiri în atacul asupra școlii din Minab”, scrie AFP.

Bombardarea școlii a avut loc pe 28 februarie, în prima zi a ofensivei Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului, care a ripostat lovind ținte din Israel și din regiune.

În timp ce guvernul iranian indică armata Statelor Unite ca fiind responsabilă de atac, președintele american Donald Trump a negat inițial orice implicare a țării sale, pentru ca apoi să dea parțial înapoi și să afirme că va „accepta” concluziile anchetei deschise de Pentagon.

Potrivit jurnalului The New York Times , care citează oficiali americani și surse apropiate anchetei, racheta care a lovit școala a fost trasă de armata americană după o eroare de țintire, pentru că în apropiere se aflau două baze ale Gardienilor Revoluției Islamice.

Israelul a negat orice legătură cu atacul.