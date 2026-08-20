Ministrul Educației anunță modificări de coeficienți pentru profesori. Cum se vor calcula salariile din educație

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a explicat modul în care vor crește coeficienții cadrelor didactice în noua Lege a Salarizării. Deși valoarea de referință scade la 4.000 de lei, noile grile prevăd majorări treptate pentru profesorii și personalul din învățământ. Cum se vor calcula salariile din educație și ce impact vor avea ultimele modificări?
Ajustările aduse proiectului Legii Salarizării aduc noi reguli de calcul pentru salariile din învățământ, pe fondul negocierilor purtate la Palatul Cotroceni între reprezentanții Guvernului și sindicatele din Educație. Noul mecanism propune o creștere eșalonată a coeficienților din grilă, concomitent cu o diminuare a valorii de referință la nivel național.
Calendarul majorărilor și mecanismul etapizat
Potrivit precizărilor făcute de ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, aplicarea noilor grile este concepută în mai multe faze pentru a gestiona impactul asupra bugetului public:
Prima etapă (1 decembrie): Ajustarea inițială a coeficienților și suplimentarea fondului total alocat cheltuielilor de personal din învățământ.
A doua etapă (1 ianuarie 2028): O nouă etapă de majorare a coeficienților salariali, devansată de la termenul propus inițial pentru luna septembrie.
Orizontul de aplicare: Intrarea în vigoare a noilor prevederi este preconizată începând cu 1 ianuarie 2027, dacă proiectul va parcurge întregul proces legislativ.
Simulări bugetare și echitatea salarială
Ministerul Educației, alături de Ministerul Muncii și reprezentanții sindicali, a testat mai multe modele de calcul pentru a stabili coeficienții optimi. Echilibrul financiar rămâne însă o provocare, în condițiile în care valoarea de referință (VR) a fost redusă în cea mai recentă variantă a textului de lege.
Demnitarul a subliniat că noul cadru legislativ urmărește corectarea inechităților din sistem și reașezarea grilelor, însă eficiența măsurilor depinde de recuperarea diminuărilor salariale generate de tăierile din anii precedenți. Creșterea coeficienților specifici sectorului educațional este menită să compenseze scăderea valorii de referință, astfel încât veniturile cadrelor didactice să nu fie afectate negativ.