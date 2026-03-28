O angajată dintr-o primărie, suspectată de contrabandă cu țigări. Peste 100 de polițiști au descins la contrabandiști

28 mar. 2026, 14:57
Actualizat: 28 mar. 2026, 14:57
Contrabanda cu țigări

Contrabanda cu țigări

Articol scris de Realitatea de Maramures

Acțiune în forță a poliției din Botoșani la mafia traficanților de țigări! Vizată a fost și locuința unei angajate a primăriei din orașul Ștefănești.

Angajata unei primării din Botoșani făcea contrabandă cu țigări

Peste 100 de polițiști, inclusiv luptători din trupele speciale, au descins la mai multe adrese din oraș, printre care și cea a unei asistente comunitare.

 Aceasta lucrează ,,în slujba cetățenilor" de peste 20 de ani. 

În urmă cu doar câteva zile, ea a fost mai implicată într-un alt incident.

 Atunci s-a bătut cu un polițist și a încercat să distrugă dovezile.

 În acest dosar, mai mulți suspecți au fost duși la audieri iar investigațiile continuă. 

