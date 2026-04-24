Polițist din Galați, lăsat fără permis după ce a fost prins cu 121 km/h în localitate

Un polițist rutier din Galați a fost sancționat chiar de colegii săi după ce a fost prins circulând cu o viteză extrem de mare într-o zonă unde limita legală este strictă.

Agentul, în vârstă de 26 de ani, lucrează în cadrul Biroului Rutier și se afla în timpul liber, conducând mașina personală pe DN24D. În localitatea Vârlezi, acesta a fost înregistrat de aparatul radar cu 121 km/h, de aproape trei ori peste limita admisă de 50 km/h în localitate.

Polițiștii din Târgu Bujor l-au tras pe dreapta și au aplicat legea fără nicio excepție, în ciuda faptului că șoferul era chiar colegul lor. Acesta a fost sancționat cu o amendă de 1.800 de lei și a rămas fără permis de conducere pentru o perioadă de 120 de zile. De asemenea, a primit o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, ceea ce înseamnă că nu mai poate conduce deloc în această perioadă.

Cazul a fost adus și în atenția conducerii Inspectoratul de Poliție Județean Galați, care a transmis că regulile de circulație se aplică în mod egal tuturor, indiferent de statutul profesional. Reprezentanții instituției au subliniat că astfel de abateri nu sunt tolerate și că respectarea legii trebuie să fie un exemplu mai ales pentru cei care o aplică.

Incidentul scoate în evidență importanța respectării regulilor de circulație, chiar și de către cei care au rolul de a le impune, mai ales în zonele locuite, unde viteza excesivă poate avea consecințe grave.