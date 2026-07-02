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Rezultate Loto 6/49, Joker și 5/40, 2 iulie 2026. Numerele extrase și premiile uriașe puse în joc

Loto

Loto

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 19:29

Loteria Română a organizat joi, 2 iulie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Extragerile vin după cele de duminică, 28 iunie, când au fost acordate peste 24.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei.

Rezultatele Loto din 2 iulie 2026

  • Loto 6/49: 8, 32, 26, 19, 20, 41

  • Joker: 5, 10, 24, 32, 39 + 12

  • Loto 5/40: 32, 18, 36, 26, 9, 5

  • Noroc: 8 2 9 7 9 3 5

  • Noroc Plus: 746016

  • Super Noroc: 3 5 3 1 5 9

Reporturi importante la principalele jocuri

La Loto 6/49, premiul de categoria I a rămas în joc, reportul depășind 36,85 milioane de lei, echivalentul a peste 7,03 milioane de euro.

Și la jocul Noroc se înregistrează un report consistent, de peste 6,99 milioane de lei (aproximativ 1,33 milioane de euro).

La Joker, reportul categoriei I este de peste 1,04 milioane de lei, iar la categoria a II-a se află în joc peste 218.200 de lei.

În cazul jocului Noroc Plus, premiul de categoria I a ajuns la peste 356.700 de lei, în timp ce la Loto 5/40 reportul categoriei I depășește 149.900 de lei.

La Super Noroc, reportul cumulat este de peste 302.600 de lei.

Câștiguri înregistrate la extragerile precedente

La tragerea Noroc, categoria a III-a, au fost acordate trei premii a câte 55.015,84 lei. Două dintre biletele câștigătoare au fost jucate la agenții loto din Păuliș (județul Arad) și Constanța, iar al treilea a fost achiziționat online.

Totodată, la tragerea Joker, categoria a III-a, au fost înregistrate două câștiguri de câte 63.901,70 lei, biletele norocoase fiind jucate la o agenție loto din Galați și pe platforma online a Loteriei Române.

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