Sfârșit tragic pentru doi minori din Mediaș. Au fost loviți de o locomotivă și nu au mai putut fi salvați

O tragedie s-a produs miercuri seară în municipiul Mediaș, județul Sibiu, unde doi adolescenți, în vârstă de 15 și 16 ani, și-au pierdut viața după ce au fost loviți de o locomotivă de manevră.
Accidentul a avut loc pe magistrala feroviară 300, în apropierea străzii Baia de Nisip. Potrivit primelor informații furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, cei doi minori, ambii din Mediaș, au fost surprinși de locomotiva care circula pe ruta Copșa Mică – Dumbrăveni.
„Din primele cercetări efectuate de către poliţişti s-a stabilit faptul că în municipiul Mediaş, magistrala 300, km 335 + 350 m, în apropierea străzii Baia de Nisip, un minor în vârstă de 15 ani şi un minor în vârstă de 16 ani, domiciliaţi în municipiul Mediaş, din cauze care urmează a fi stabilite, au fost loviţi de o locomotivă de manevră care se deplasa pe direcţia de mers Copşa Mică - Dumbrăveni. În urma evenimentului, din nefericire, ambii minori au decedat", a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Vlad Teodosiu Păducel.
Intervenție de amploare a echipajelor de salvare
La locul tragediei au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, printre care două echipaje SMURD, unul cu medic, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, o autospecială de stingere și elicopterul SMURD Târgu Mureș.
În ciuda intervenției rapide, medicii nu au mai putut salva niciunul dintre adolescenți.
„Din nefericire, minorul în vârstă de 15 ani prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, acesta nu a putut fi salvat, fiind declarat decedat. Minorul în vârstă de 16 ani era în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse, acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost declarat decedat", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ștefan.
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul feroviar.