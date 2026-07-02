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Actualitate· 2 min citire
Un adolescent a uimit Grecia după ce a capturat 158 de pești-iepure toxici în doar câteva ore
Peștele Iepure
Un adolescent în vârstă de 15 ani din Atena a devenit câștigătorul unui concurs de pescuit organizat în Grecia, după ce a reușit să captureze nu mai puțin de 158 de pești-iepure toxici într-o singură zi. Competiția a fost organizată pentru a combate răspândirea acestei specii invazive, care reprezintă o amenințare pentru ecosistemul din Marea Mediterană.
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