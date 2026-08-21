România a avut cea mai mare creștere a prețurilor carburanților din UE, în luna iulie 2026

Prețul mediu al combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 16,9%, în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025, însă România este statul membru cu cele mai mari creșteri de prețuri în ritm anual, arată datele publicate vineri de Eurostat.
Potrivit oficiului european de statistică, în 25 dintre cele 27 de state membre UE, prețul carburanților a fost mai mare în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie a anului trecut. În 13 țări, creșterile anuale de prețuri din iulie au fost mai mari decât cele din iunie 2026. Cu toate acestea, în majoritatea țărilor membre (24), scumpirile anuale din luna iulie 2026 au fost mai mici decât cele din mai 2026, când patru țări au înregistrat creșteri anuale ale prețurilor de peste 30%.
În luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025, cele mai mari creșteri de prețuri la combustibili și lubrifianți pentru transportul personal au fost înregistrate în România (24,2%), Germania și Lituania (ambele cu 22,9%) și Bulgaria (22,2%). La polul opus, cele mai mici creșteri de prețuri au fost înregistrate în Suedia (1,2%) și Irlanda (3,2%). Singura țară unde prețurile din luna iulie 2026 au fost mai mici decât în luna iulie 2025 este Ungaria, unde prețurile au scăzut ușor, cu 0,1%.
De la o lună la alta, consumatorii din UE au văzut cum prețurile la motorină au crescut, în medie, cu 4,3% iar cele la benzină au crescut cu 4,7% în luna iulie. Aceasta după ce în luna iunie consumatorii europeni au beneficiat, în medie, de o scădere de 6,4% a prețurilor la motorină și una de 4,2% la benzină, comparativ cu luna mai 2026.
Potrivit Eurostat, prețurile la motorină au crescut în 17 state membre UE, în luna iulie 2026 comparativ cu luna precedentă. Cele mai mari creșteri au fost în Polonia (13,4%), Germania (12,7%) și Grecia (12,1%). În schimb, prețurile au scăzut în nouă state membre, cele mai semnificative scăderi fiind înregistrate în Cipru (minus 7.9%), Suedia (minus 7,4%) și Irlanda (minus 6,4%).
În ceea ce privește prețurile la benzină, 14 țări au înregistrat creșteri de prețuri și 12 state membre au înregistrat scăderi de prețuri în luna iulie, comparativ cu luna iunie. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Polonia (17,2%), Germania (11%) și Spania (7,1%), iar cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Suedia (minus 11,1%), Cipru (minus 5,4%) și Irlanda (minus 4,1%).
În România, potrivit Eurostat, prețurile la motorină au crescut cu 4,6% însă prețurile la benzină au scăzut cu 0,8% în luna iulie 2026, comparativ cu luna iunie 2026.
AGERPRES