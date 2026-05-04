Ședință de guvern prezidată de Ilie Bolojan, la ora 18:00, cu o zi înainte de votul moțiunii de cenzură

Scris de Daniel Onescu Publicat: 4 mai 2026, 17:20

Cu doar câteva ore înainte de votul moțiunii de cenzură care îi poate încheia mandatul, premierul Ilie Bolojan participă luni seara la o ședință extraordinară de Guvern. Reuniunea este programată la ora 18:00, la Palatul Victoria.

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