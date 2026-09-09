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Bărbat reținut la Deva după ce câinele său a mușcat o femeie

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 11:56

Animalul din rasa malinois a atacat-o în holul unui imobil. Dosar penal deschis

Polițiștii Biroului de Ordine Publică Deva au fost sesizați marți dimineața că o femeie de 49 de ani a fost atacată de un câine. Victima se deplasa spre liftul unui imobil când a fost mușcată de piciorul drept de un animal din rasa malinois, care ar fi ieșit dintr-un apartament.

Femeia a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Deva.

Stăpânul, reținut pentru 24 de ore

Polițiștii l-au identificat pe proprietarul câinelui, un bărbat de 58 de ani, care nu a putut explica exact cum a reușit animalul să iasă din locuință, deși ușa ar fi fost închisă. A fost întocmit dosar penal pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane.

În urma probelor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Deva. Polițiștii recomandă proprietarilor să asigure permanent animalele și să le supravegheze în spațiile comune.

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