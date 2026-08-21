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Mașină de 315.000 de lei, căutată de italieni, descoperită de polițiștii de frontieră la Sighetu Marmației
FOTO: Poliția de Frontieră
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au descoperit joi, 20 august, un autoturism înmatriculat în Italia pe care autoritățile italiene îl căutau pentru confiscare.
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