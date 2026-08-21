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Mașină de 315.000 de lei, căutată de italieni, descoperită de polițiștii de frontieră la Sighetu Marmației

FOTO: Poliția de Frontieră

FOTO: Poliția de Frontieră

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 21 aug. 2026, 15:17

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au descoperit joi, 20 august, un autoturism înmatriculat în Italia pe care autoritățile italiene îl căutau pentru confiscare.

Mașina, evaluată la 315.000 de lei, a fost oprită în trafic, în jurul orei 16:00, în municipiul Sighetu Marmației, în timpul unei acțiuni de combatere a traficului internațional cu autovehicule furate.

La volan se afla un cetățean român în vârstă de 31 de ani, domiciliat în județul Maramureș. În urma verificărilor documentelor, polițiștii au constatat că autoturismul figurează cu o alertă introdusă de autoritățile italiene pe 25 februarie 2026, cu mențiunea „bun căutat pentru a fi confiscat”, potrivit emaramures.ro.

Șoferul a fost verificat, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii de tăinuire. Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul instituției, urmând ca, la finalul investigațiilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun. Descoperirea a fost posibilă datorită cooperării internaționale și a verificărilor riguroase efectuate de polițiștii de frontieră maramureșeni.

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