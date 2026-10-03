Trasee cu obstacole și tiroliană pentru copii, duminică, la Muzeul Satului din Baia Mare

Duminică, 4 octombrie, copiii și părinții sunt așteptați la Muzeul Satului din Baia Mare pentru trasee cu obstacole, tiroliană și activități pline de aventură.
O după-amiază dedicată mișcării, aventurii și distracției îi așteaptă duminică, 4 octombrie, pe copii și părinți la Muzeul Satului din Baia Mare. Asociația Energia Mișcării, împreună cu voluntarii Daco Spartani – STG Kids Baia Mare și STG Baia Mare, pregătește mai multe activități sportive și trasee cu obstacole pentru cei care vor să petreacă timpul în aer liber.
Evenimentul se desfășoară între orele 14:00 și 17:00, iar participanții vor avea ocazia să încerce diverse provocări care le pun la încercare îndemânarea, echilibrul și curajul.
Tiroliană, trasee cu obstacole și multe provocări
Printre activitățile pregătite la Muzeul Satului din Baia Mare se numără:
Activitățile sunt gândite atât pentru cei mici, cât și pentru cei mai mari, astfel încât întreaga familie să poată participa la o după-amiază activă și distractivă.
Cât costă accesul?
Pentru participarea la eveniment este necesar biletul de intrare la Muzeul Satului. Prețul este de 3 lei pentru copii și 6 lei pentru adulți.
Pentru tiroliană este necesară o donație minimă de 10 lei pentru două ture, suma fiind direcționată către Asociația Energia Mișcării.
Celelalte trasee cu obstacole, jocuri și provocări sunt gratuite și pot fi repetate de copii ori de câte ori doresc.
Părinții sunt invitați să participe alături de copii
Organizatorii îi roagă pe părinți să îi însoțească pe cei mici și să le ofere sprijin acolo unde este necesar, în special în cazul copiilor cu vârsta sub 9 ani.
Astfel, Muzeul Satului din Baia Mare devine duminică locul unei întâlniri dedicate mișcării, aventurii și activităților în aer liber, într-un program potrivit pentru familiile care caută o alternativă activă de petrecere a timpului liber.
Evenimentul are loc duminică, 4 octombrie, între orele 14:00 și 17:00, la Muzeul Satului din Baia Mare.