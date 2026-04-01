Rețea de șoferi de TIR, destructurată în Italia: mii de litri de carburant furați și vânduți la negru

O rețea formată din șoferi de TIR a fost destructurată în Italia, după ce autoritățile au descoperit un mecanism bine pus la punct pentru furtul și comercializarea ilegală de combustibil.

Operațiunea, desfășurată de Garda Financiară din Savona, a dus la confiscarea a peste 3.700 de litri de carburant. În total, 15 persoane sunt cercetate pentru furt de produse petroliere, iar alte două pentru tăinuire, fiind suspectate că au cumpărat combustibil provenit din activități ilegale.

Ancheta, coordonată de procurorii locali, a vizat activitățile din portul Vado Ligure, unde autotransportatori implicați în livrări către benzinării și depozite ar fi profitat de operațiunile legale pentru a sustrage carburant.

Potrivit investigației, șoferii foloseau două metode principale. Prima consta în manipularea furtunurilor de încărcare pentru a recupera combustibilul rămas, pe care îl colectau ulterior în recipiente modificate.

Cea de-a doua metodă era mai elaborată și presupunea montarea unor dispozitive improvizate care permiteau devierea unei părți din carburant direct din conducte, printr-un sistem rudimentar, asemănător unui robinet.

Autoritățile susțin că acest mecanism era utilizat în mod repetat, ceea ce a dus la acumularea unor cantități semnificative de combustibil, ulterior vândute pe piața neagră.

Cazul scoate în evidență amploarea fenomenului de furt de carburant din sectorul transporturilor și modul în care activitățile ilegale pot fi ascunse în spatele unor operațiuni aparent legitime.