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Amendă uriașă pentru un bărbat din Timișoara care a dat muzica tare
FOTO: Pixabay.com
Polițiștii locali din Timișoara au aplicat o sancțiune record pentru tulburarea liniștii publice în oraș
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