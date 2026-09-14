Voucherele de vacanță, soluția prin care statul vrea să-i țină pe români în țară. Ce propun autoritățile

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 sept. 2026, 21:33

Operatorii din turism cer măsuri prin care românii să fie încurajați să-și petreacă vacanțele în țară, după ce numărul turiștilor români a scăzut în acest an.

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