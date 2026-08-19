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Social· 1 min citire
Bursele sociale ale elevilor, tăiate în vacanță. Ce pregătește Ministerul Educației
Școală
Publicat19 aug. 2026, 09:24
SursăRealitatea PLUS
Bursele sociale ale elevilor ar putea fi tăiate pe perioada vacanțelor. Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede ca aceste burse să fie acordate doar în perioada cursurilor școlare, inclusiv în timpul pregătirii practice.
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