UPDATE: Bărbatul a fost găsit spânzurat/Bărbat din Bistrița, dispărut în Borșa! Polițiștii îl caută

Polițiștii din Borșa au fost sesizați marți prin apel 112 de către un bărbat de 53 de ani din județul Bistrița-Năsăud

Polițiștii din Borșa au fost sesizați marți prin apel 112 de către un bărbat de 53 de ani din județul Bistrița-Năsăud despre faptul că, în jurul orei 12.00, în timp ce se afla pe strada 22 Decembrie din oraș, la o societate comercială, numitul PIANOVSKI SORINEL-ADRIAN, în vârstă de 54 de ani din Bistrița, a plecat și până în prezent nu a mai revenit.

Semnalmente: înălțime aprox. 1.80, atletic, greutate 80 kg, păr grizonat- scurt, ochi căprui, fără alte semne distinctive.La momentul plecării era îmbrăcat cu un tricou de culoare gri, pantaloni de culoare albastru, având aplicate vertical pe toată lungimea pantalonului trei dungi de culoare albă, încălțat cu adidași de culoare neagră.Persoanele care pot oferi detalii despre persoana dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție.

UPDATE:

Bistrițeanul a fost găsit spânzurat."Astăzi, 29 iunie a.c., în urma activităților de căutare desfășurate de către polițiștii din Borșa, numitul PIANOVSKI SORINEL-ADRIAN a fost identificat decedat, prin spânzurare, într-o zonă împădurită, la o distanță de aproximativ 800 de metri în amonte de strada 22 Decembrie din oraș.Cadavrul a fost transportat la prosectură în vederea efectuării autopsiei.Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului și cauzei decesului", a transmis Ionela Cozma, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș.Sursa: Realitatea de Maramures