Comisia Interministerială pentru Suport Tehnic (CIMST) întrunită în ședință în 10 februarie 2020, a analizat adresa nr. 5525/21.11.2019 a Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș, prin care se solicită înființarea unei substații de ambulanță în localitatea Poienile de sub Munte, cu un echipaj de urgență de tip B2, care să activeze în flux continuu – deservit de un număr de 5 asistenți medicali și 5 ambulanțieri. Managerul general al Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș, jr. Ligia Micle a arătat faptul că localitatea Poienile de sub Munte este situată la 120 de kilometri de Baia Mare, la capătul drumului județean DJ 187, fiind o localitate amplasată la granița cu Ucraina.

”Această Substație va avea arondate un număr de opt localități, populația fiind de aproximativ 30.000 de locuitori, din care 11.000 de locuitori aparțin localității Poienile de sub Munte. Asistența medicală de urgență este asigurată în prezent de Substația Vișeu de Sus, care deservește un areal compus din șapte localități situate în zone montane greu accesibile. Analizând documentele, membrii comisiei au fost de acord cu înființarea unei substații de ambulanță în localitatea Poienile de sub Munte”, a declarat managerul general al SAJ Maramureș, jr. Ligia Micle.

A doua solicitare discutată în cadrul aceleiași ședințe a avut în vedere adresele nr. 1272/20.03.2018, 181/11.01.2019 și 1933/19.04.2019 ale Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș prin care s-a solicitat înființarea unei Substații de Ambulanță în localitatea Ariniș, cu un echipaj permanent de tip B2, care să activeze în flux continuu, deservit de un număr de 5 asistenți medicali și 5 ambulanțieri. Totodată, au fost analizate și adresele nr 2191/09.04.2019, 2633/24.04.2019 și 4000/01.07.2019 ale Primăriei Orașului Ulmeni, prin care s-a solicitat înființarea unei substații de ambulanță în orașul Ulmeni.

În ședința CIMST din 11.07.2019, membrii comisiei au analizat documentațiile înaintate de conducerea instituțiilor și, în vederea emiterii unei decizii au propus ca o echipă mixtă formată din reprezentanți ai Departamentului pentru Situații de Urgență și ai Ministerului Sănătății să se deplaseze în teritoriu pentru a verifica distanțele dintre stații, spațiile, gradul de încărcare al echipajelor. În urma analizei în teren, comisia a apreciat, pe baza aspectelor economice, operative și geodemografice, că locația optimă de înființare a noii substații de ambulanță este comuna Ariniș.

”În cazul în care Substația ar fi înființată în orașul Ulmeni, pentru ca aceasta să gestioneze solicitările din SV și NV-ul județului, ambulanța ar trebui să traverseze la fiecare solicitare comuna Ariniș, situație ce ar adăuga 8 km la distanță/ 5 minute timp de răspuns. Din analiza comparativă a aspectelor geo-demografice, operative și economice a zonelor menționate, comisia a fost de acord cu înființarea unei substații a Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș în comuna Ariniș”, se arată în procesul verbal al ședinței CIMST.

Ștefan Oncea, primarul comunei Poienile de sub Munte a declarat că este o mare bucurie și o satisfacție pentru toți locuitorii zonei această decizie a CIMST, mulțumind tuturor factorilor implicați în acest proces. ”Sperăm ca, la începutul lunii mai, să avem personalul prezent în Substația Poienile de sub Munte. Avem pregătită locația și amenajăm în aceste zile spațiile necesare pentru buna funcționare a activității care care va deservi zona noastră. În prezent, salvarea ajunge la noi și la o oră de la efectuarea apelului de urgență, fapt care se va îmbunătăți considerabil în scurt timp. Pentru Poienile de sub Munte această substație de ambulanță este o șansă în plus la viață”, a declarat primarul Ștefan Oncea.

Edilul din Ariniș, Gheorghe Mureșan a precizat, la rândul său, că în comunitatea pe care o conduce, locația noii substații de ambulanță este pregătită, iar până la finalul săptămânii viitoare vor fi dotate cu mobilier și vestiarul, dormitorul, dispeceratul și încăperea pentru servirea mesei. ”Este o veste extraordinară și este un ajutor uriaș pentru toată zona Codru. Substația de ambulanță va deservi șase comune și partea de Ulmeni, iar timpul de răspuns se va reduce de la o oră, la maximum 10 minute, pentru a ajunge la cea mai îndepărtată locuință din Bicaz”, a declarat primarul Gheorghe Mureșan.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a precizat că această decizie a CIMST este una care oferă o șansă în plus la viață locuitorilor din cele două zone ale județului. ”Sănătatea nu are preț, iar sănătatea maramureșenilor trebuie să primeze pentru fiecare dintre noi. Suntem într-o perioadă critică, o perioadă de grea încercare pentru întreaga națiune, însă prin responsabilitate și unitate sperăm să depășim această pandemie. Faptul că județul Maramureș va avea două noi substații de ambulanță mă bucură în mod deosebit, pentru că știu toate eforturile făcute de-a lungul timpul pentru a obține aprobările, precum și efectivul de personal sanitar și ambulanțierii care să asigure permanența 24 ore din 24. A fost un efort comun și o bună colaborare a reprezentanților SAJ Maramrueș, cei ai administrației județene și ai administrației locale. Așteptăm cu toții inaugurarea celor două substații, la începutul lunii mai 2020 și mulțumesc, la rândul meu, tuturor celor care au înțeles că sănătatea este bunul nostru cel mai de preț”, a declarat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.