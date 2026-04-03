Ministrul Sănătății va merge la Washington. Alexandru Rogobete, discuții cruciale în scandalul Pfizer -SURSE

3 apr. 2026, 14:44
Actualizat: 3 apr. 2026, 14:44
Ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge săptămâna viitoare, la Washington, să discute cu reprezentanții companiei Pfizer. Potrivit surselor Realitatea PLUS, șeful de la Sănătate va încerca să negocieze obținerea unor medicamente inovative pentru bolnavii oncologici în schimbul celor 3, 5 miliarde de lei pe care țara noastră îi datorează gigantului farmaceutic.

Sursele menționate anterior spun că a fost creat un grup de lucru format din reprezentanți ai Minsterului Sănătății, Ministerului Finanțelor, dar și avocați care urmează să stabilească strategia de negociere cu reprezentanții Pfizer.

În orele următoare, reprezentanții Ministerului Sănătății vor oferi mai multe detalii.

Citește și:

