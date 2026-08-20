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Admiterea la liceu s-ar putea schimba din 2027

Admitere liceu 2027

Admitere liceu 2027

Scris deStoica Marian
Publicat20 aug. 2026, 18:23
Sursărealitatea.net

Purtătoarea de cuvânt a guvernului interimar, Ioana Dogioiu, a arătat cum ar putea fi evitat acest lucru.

Admiterea la liceu s-ar putea schimba de anul viitor prin introducerea unor examene organizate de colegiile naționale pe lângă Evaluarea Națională.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului interimar, Ioana Dogioiu, a precizat că această posibilitate este prevăzută în Legea Educației încă din 2023, iar ministerul a supus dezbaterii publice metodologia de aplicare.

Ea a explicat că există însă două inițiative legislative care ar putea schimba situația.

Ioana Dogioiu: Există un proiect inițiat de doamna deputat Raluca Turcan care prevede amânarea cu încă patru ani, cu un ciclu cum ar veni, al acestui dublu examen de admitere, și înțeleg că a mai fost depus sau ar mai fi depus un proiect de lege care prevede cu totul renunțarea la posibilitatea organizării acestui examen de admitere la nivelul colegiilor naționale. Este singura modalitate prin care nu se aplică această prevedere legală, ea fiind inclusă într-o lege, Legea Educației Naționale din 2023.

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